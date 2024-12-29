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29 декабря, 08:45

Происшествия

Новости мира: самолет разбился в Южной Корее

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В Южной Корее разбился самолет, на борту которого находился 181 человек. По предварительной информации, почти все пассажиры погибли. Авария произошла во время посадки в аэропорту Муан. Лайнер возвращался из Бангкока. При приземлении он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением, а затем развалился на части и загорелся.

Пассажирский поезд столкнулся с пожарной машиной во Флориде. Пострадали 15 человек, в том числе трое спасателей. Всех доставили в больницу, их состояние стабильное. На месте продолжают работать технические службы.

Автомобиль загорелся на Босфорском мосту в Стамбуле. Никто не пострадал. На место почти сразу прибыли экстренные службы. Движение через переправу было перекрыто, на подъезде образовался затор.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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