Новости мира: самолет разбился в Южной Корее

В Южной Корее разбился самолет, на борту которого находился 181 человек. По предварительной информации, почти все пассажиры погибли. Авария произошла во время посадки в аэропорту Муан. Лайнер возвращался из Бангкока. При приземлении он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением, а затем развалился на части и загорелся.

Пассажирский поезд столкнулся с пожарной машиной во Флориде. Пострадали 15 человек, в том числе трое спасателей. Всех доставили в больницу, их состояние стабильное. На месте продолжают работать технические службы.

Автомобиль загорелся на Босфорском мосту в Стамбуле. Никто не пострадал. На место почти сразу прибыли экстренные службы. Движение через переправу было перекрыто, на подъезде образовался затор.

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