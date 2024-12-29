Новости мира: причиной крушения самолета в Южной Корее могло стать столкновение с птицами

Причиной крушения самолета в Южной Корее могло стать столкновение со стаей птиц, пишут местные СМИ. На борту лайнера был 181 человек. По предварительной информации, почти все они погибли. Авария произошла во время посадки в аэропорту Муан.

Пассажирский поезд столкнулся с пожарной машиной во Флориде. Пострадали 15 человек, в том числе трое спасателей. Всех доставили в больницу, их состояние стабильное. На месте продолжают работать технические службы.

На севере Турции мотоциклист врезался в машину и получил тяжелые травмы. Во время движения байкер отвлекся на видеосъемку и не заметил выезжающее авто.

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