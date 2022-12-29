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29 декабря, 21:15

Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту возгорания на рейсе "Уральских авиалиний"

Прокуратура начала проверку по факту возгорания на рейсе "Уральских авиалиний"

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Транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания на рейсе "Уральских авиалиний" из Москвы в Калининград. ЧП произошло в Домодедово, когда самолет выруливал на взлетную полосу. В пресс-службе аэропорта рассказали, что в салоне у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк. Экипаж отреагировал максимально оперативно. Огонь был локализован за считанные секунды. Людей эвакуировали по надувным трапам. Никто не пострадал. В итоге инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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