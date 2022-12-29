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Новости

29 декабря, 18:15

Общество

Новости часа: украинская ракета упала на территории Белоруссии

Новости часа: украинская ракета упала на территории Белоруссии

Авария с участием двух автомобилей произошла на шоссе Энтузиастов

Новости часа: Union Pay не ограничивала безналичные операции по картам банков РФ

Полиция задержала обстрелявшего автобусы в подмосковном Дрожжине мужчину

ДТП с участием грузовика и легковушки произошло на МКАД

ДТП привело к пожару на скоростной магистрали в Южной Корее

Новости часа: полиция задержала стрелка, который повредил автобусы в Подмосковье

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Полиция задержала мужчину, стрелявшего по автобусам в Подмосковье

Новости часа: губернатор Саратовской области сообщил о работе ПВО в регионе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обломки сбитой украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома в Белоруссии. Об этом сообщили в белорусском агентстве БелТА.

В России запрещается использовать иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сайтов по размещению онлайн-объявлений.

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