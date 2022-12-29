Новости часа: украинская ракета упала на территории Белоруссии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обломки сбитой украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома в Белоруссии. Об этом сообщили в белорусском агентстве БелТА.

В России запрещается использовать иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сайтов по размещению онлайн-объявлений.