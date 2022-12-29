29 декабря, 18:15Общество
Новости часа: украинская ракета упала на территории Белоруссии
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обломки сбитой украинской ракеты упали в 66 метрах от жилого дома в Белоруссии. Об этом сообщили в белорусском агентстве БелТА.
В России запрещается использовать иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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