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Происшествия

ДТП привело к пожару на скоростной магистрали в Южной Корее

ДТП привело к пожару на скоростной магистрали в Южной Корее

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Автоавария привела к пожару на скоростной магистрали в Южной Корее

Авария с участием грузовика произошла на Киевском шоссе

ДТП привело к пожару на скоростной магистрали в Южной Корее. В результате аварии погибли 5 человек, еще 37 получили травмы. Об этом сообщает агентство Ренхап.

На магистрали столкнулись автобус и грузовик, после чего произошел пожар. На месте инцидента работали около двухсот спасателей. В настоящее время полиция выясняется, какое вещество сдетонировало.

По полученным данным, пожар удалось полностью ликвидировать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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