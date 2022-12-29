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Политика

Новости часа: полиция задержала стрелка, который повредил автобусы в Подмосковье

Новости часа: полиция задержала стрелка, который повредил автобусы в Подмосковье

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Полиция задержала мужчину, стрелявшего по автобусам в Подмосковье

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полиция в Подмосковье задержала мужчину, который стрелял по автобусам. Как рассказали представители ведомства, оружие было изъято у мужчины 1997 года рождения.

Российские военные заняли новые выгодные рубежи на донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

UnionPay ввела лимиты на снятие наличных за рубежом с карт российских банков. Об этом сообщило РИА Новости.

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