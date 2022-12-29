Магаданские спасатели эвакуировали моряка с крупнейшего в мире судна-рыбозавода

Магаданские спасатели эвакуировали пострадавшего моряка с крупнейшего в мире судна-рыбозавода. В центр МЧС поступило сообщение, что в акватории Охотского моря находится судно "Владивосток–2000". Одному члену экипажа потребовалась эвакуация по медицинским показаниям.

Вертолет Ми-8 с сотрудниками МЧС и медиками был направлен на место дислоцирования корабля. Они забрали пациента при помощи лебедочной грузовой системы и спускового устройства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.