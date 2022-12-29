Автоавария привела к пожару на скоростной магистрали в Южной Корее

В Южной Корее загорелся автомобильный тоннель, к пожару привела авария на скоростной магистрали. В результате шесть человек погибли и 29 пострадали. Об этом сообщили местные СМИ.

По последним данным, там столкнулись автобус и грузовик, а потом произошел взрыв. На месте работают 77 расчетов спасателей, а также подняли пожарную авиацию. Тушение продолжается, местами огонь удалось взять под контроль.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.