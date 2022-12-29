Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Происшествия

Пьяная пара устроила пожар в одном из подъездов в Сергиевом Посаде

Пьяная пара устроила пожар в одном из подъездов в Сергиевом Посаде

Новости часа: городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздники

Водитель угнанной машины устроил смертельную аварию в Филадельфии

Семь человек погибли в камбоджийском отеле на границе с Таиландом

Два автомобиля сгорели на парковке в Южном Бутове

Фура оказалась в кювете на Киевском шоссе

Дмитрий Рогозин выложил в соцсетях первое фото после операции

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом

Крупный пожар уничтожил завод по производству химических препаратов в Токио

Пожар произошел в караоке-баре на 3-й улице Ямского поля в столице

В Сергиевом Посаде пьяная пара устроила пожар в подъезде, однако обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. Местные жители требуют наказать виновных.

До того, как устроить пожар, молодые люди попали на камеру уличного наблюдения. По ним видно, как пара пыталась силой открыть дверь. Когда мужчине это не удалось, он решил разбить камеру вилкой, но противоударное стекло оказалось прочным. В итоге им удалось взломать дверь, но уже в другом подъезде.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика