Пьяная пара устроила пожар в одном из подъездов в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде пьяная пара устроила пожар в подъезде, однако обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. Местные жители требуют наказать виновных.

До того, как устроить пожар, молодые люди попали на камеру уличного наблюдения. По ним видно, как пара пыталась силой открыть дверь. Когда мужчине это не удалось, он решил разбить камеру вилкой, но противоударное стекло оказалось прочным. В итоге им удалось взломать дверь, но уже в другом подъезде.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.