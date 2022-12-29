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Новости мира: десять человек погибли при пожаре в гостинице в Камбодже

Новости мира: десять человек погибли при пожаре в гостинице в Камбодже

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Десять человек погибли, еще 30 человек пострадали при пожаре в гостинице в Камбодже. Инцидент случился в городе Пойпет, расположенном на границе с Таиландом. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на полицию. Люди отравились продуктами горения, получили ожоги и ранения, прыгая из окон верхних этажей. Есть версия, что произошел взрыв бака с топливом в казино, расположенном в гостинице.

В больницах Китая зафиксировали наплыв пациентов с симптомами COVID-19. Телеканал Sky News опубликовал кадры, где пациенты лежат в клиниках на полу, потому что не хватает персонала и машин скорой помощи. По последним данным, заразились 250 миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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