Группа туристов из Подмосковья запросила помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели отправились на помощь к группе туристов из семи человек, приехавших из Подмосковья и запросивших помощь в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

"В 09:40 по Москве 29 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS c указанием GPS-координат", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на поиски группы выдвинулись четыре специалиста Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.