Новости России: в центре Махачкалы подрались десятки человек

Десятки человек подрались в центре Махачкалы. Началось с того, что местный житель поспорил с дворником, затем в ход пошли кулаки, а потом начало пребывать подкрепление с обеих сторон. Всего в драке участвовали около 40 человек. Прибывшим полицейским, чтобы остановить дерущихся, пришлось применить оружие. Правда, только в воздух. Однако даже предупредительные выстрелы успокоили не всех. Семерых самых буйных забрали в отделение.

На Ставрополье пьяный врач открыл огонь в больнице после ссоры с женой. Случилось это в клинике города Светлоград. Хирург-анестезиолог ворвался в здание больницы с охотничьим карабином и несколько раз выстрелил в стены и потолок. После этого он сдался полиции. Обошлось без пострадавших. В отделении выяснилось, что мужчина сильно пьян, а причиной такого поступка считают ревность к жене, которая работает в этой же клинике медсестрой. Якобы врач заподозрил супругу в служебном романе со своим коллегой.



В одном из кемеровских лицеев учащиеся показали фокус со обедом. На видео, которое оказалось в Сети, школьник переворачивает тарелку с котлетой и картофельным пюре. Но вопреки ожиданием, все содержимое остается на месте и не падает. В комментариях предположили, что горячий обед оказался холодным, и порция популярного в школах блюда просто примерзла к тарелке. В мэрии Кемерово заявили, что уже провели проверку в столовой лицея, но никаких нарушений не нашли.



Во Владивосток панамский сухогруз Sun Rio доставил в порт машины, покрытые ледяной глазурью. При этом толщина корки льда от нескольких сантиметров до полуметра. Полагают, что судно с иномарками попало в сильный шторм, а потом ударили морозы. Моряки рассказали, что такое бывает часто, просто перед разгрузкой лед с машин сбивают. Используют реагенты и пожарные гидранты. Пользователи в комментариях сомневаются, что после такого плавания машины не потеряют товарный вид.



В Омске ритуальная служба открыла сервис по поздравлению умерших с Новым годом. На письма родственников отвечает не традиционный Дед Мороз, а Дэд Мороз – от английского dead, что значит мертвый. Сотрудники фирмы предположили, что такая акция "помогает психологически облегчить потерю близких". А свою человечность подчеркнули тем, что ответы по электронке пишет не бот, а живые люди. Штата ритуальщиков и на это хватает. Утверждают, что новогодняя услуга пользуется большой популярностью.



Санкт-Петербург отличился заторами с оттенком истории. На забитых транспортом улицах в эти дни среди машин можно встретить кареты.