Несколько тонн поддельной красной икры изъяли в Подмосковье

В Подмосковье полицейские обнаружили цех с поддельной красной икрой. Владельцы цеха закупали имитированную икру, а дальше продукт расфасовывали в банки и наклеивали этикетки несуществующих производителей.

Товар под видом натуральной икры продавали в торговых точках в столичном регионе, а также в Ивановской, Омской и Тамбовской областях. Во время обысков полицейские нашли более 4 тонн расфасованной продукции, почти 2,5 тонны имитированной икры, а также 155 рулонов с этикетками.

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