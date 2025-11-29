Новости регионов: автобус с детской футбольной командой опрокинулся в Челябинской области

На трассе в Челябинской области опрокинулся автобус, в котором находилась детская футбольная команда. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Шестеро детей получили травмы и были госпитализированы. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стала жертвой мошенников. Злоумышленники, представившись курьерами, получили доступ к ее личным данным и выманили деньги. Как сообщил губернатор, преступники продолжают шантажировать его дочь и других членов семьи.

