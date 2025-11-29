Россиянка пропала вместе с сыном в Турции при загадочных обстоятельствах

В Турции при загадочных обстоятельствах пропала 32-летняя Дарья Лучкина вместе со своим десятилетним сыном. По информации родственников, женщину могли обмануть мошенники и тайно завлечь в Стамбул, где их встретил неизвестный человек на легковом автомобиле.

Как отмечают эксперты, поведение девушки указывает на возможное похищение. Она действовала скрытно, купила билеты за месяц до поездки и никого не посвящала в свои планы. Это уже не первый случай исчезновения российских граждан в Турции, что вызывает серьезные опасения у правоохранительных органов.

