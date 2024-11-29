Новости мира: вывоз наиболее крупных обломков с места крушения самолета DHL начали в Литве

С места крушения самолета в Литве начали вывоз наиболее крупных обломков. Об этом сообщают местные власти. На месте ЧП задействовали кран и другую технику. Сбор обломков начался 27 ноября. Был найден черный ящик. Его отправят на дешифровку в Германию. Борт разбился на подлете к Вильнюсскому аэропорту 25 ноября. Один человек погиб, трое получили травмы.

Тем временем банан, приклеенный скотчем к стенке, был съеден своим владельцем. Китайский криптомиллионер Джастин Сан приобрел арт-объект около недели назад более чем за 6 миллионов долларов. Цена, за которую продали композицию, вызвала широкий резонанс. Произведение под названием "Комедиант" создал итальянский художник Маурицио Каттелан. Свою работу он назвал провокацией, которая приглашает к размышлению о ценности искусства. Видео уничтожения банана разошлось по соцсетям. Надкусив фрукт, Сан заявил, что он "намного вкуснее, чем другие бананы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.