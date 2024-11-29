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29 ноября, 14:15

Происшествия

Российские туристы объявили голодовку на борту лайнера из-за несостоявшегося круиза

Российские туристы объявили голодовку на борту лайнера из-за несостоявшегося круиза

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Российские пассажиры с недошедшего до Антарктиды лайнера объявили голодовку. Круиз к ледяному континенту пришлось прервать из-за неисправностей в силовой установке. В данный момент судно движется со скоростью 11 километров в час к небольшому аргентинскому курортному городу на архипелаге Огненная Земля.

Билеты на круиз стоили от 870 тысяч рублей. Компания предложила компенсировать пассажирам убытки в размере половины стоимости путешествия, однако россияне требуют вернуть все 100%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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