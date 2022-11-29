Электричка столкнулась с грузовиком на Савеловском направлении МЖД

На Савеловском направлении МЖД электричка столкнулась с грузовиком, который выехал на пути. Все произошло на неохраняемом переезде, в результате с рельсов сошли два вагона, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

Кроме того, были повреждены опоры контактной сети. И, как уточняется, всего в составе было около 30 человек, однако в результате никто не пострадал.

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