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Новости

29 ноября, 21:45

Происшествия

Электричка столкнулась с грузовиком на Савеловском направлении МЖД

Электричка столкнулась с грузовиком на Савеловском направлении МЖД

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Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Подмосковье из-за грузовика

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На Савеловском направлении МЖД электричка столкнулась с грузовиком, который выехал на пути. Все произошло на неохраняемом переезде, в результате с рельсов сошли два вагона, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

Кроме того, были повреждены опоры контактной сети. И, как уточняется, всего в составе было около 30 человек, однако в результате никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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