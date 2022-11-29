Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Подмосковье из-за грузовика

Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что ЧП произошло в 19:40 на однопутном перегоне Большая Волга – Соревнование. Водитель грузового автомобиля-манипулятора проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед близко идущим пригородным поездом № 6917 Дубна – Москва – Бутырская.

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