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29 ноября, 21:00

Происшествия

Новости часа: скорая перевернулась в результате ДТП на Лобненской улице

Новости часа: скорая перевернулась в результате ДТП на Лобненской улице

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Скорая перевернулась в результате ДТП на Лобненской улице на севере Москвы. Все случилось в районе дома 13.

Между тем в Хорошевском районном суде решается вопрос об аресте предполагаемой виновницы аварии на улице Свободы в Москве. По результатам медэкспертизы, она села за руль под наркотиками. В ДТП погибли женщина с сыном.

Накануне стало известно о том, что виновницу аварии уже лишали водительских прав. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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