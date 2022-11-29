29 ноября, 21:00Происшествия
Новости часа: скорая перевернулась в результате ДТП на Лобненской улице
Скорая перевернулась в результате ДТП на Лобненской улице на севере Москвы. Все случилось в районе дома 13.
Между тем в Хорошевском районном суде решается вопрос об аресте предполагаемой виновницы аварии на улице Свободы в Москве. По результатам медэкспертизы, она села за руль под наркотиками. В ДТП погибли женщина с сыном.
Накануне стало известно о том, что виновницу аварии уже лишали водительских прав. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.