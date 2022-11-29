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Новости

29 ноября, 19:15

Общество

Новости часа: 2 человека погибли в Новой Каховке после обстрела ВСУ

Новости часа: 2 человека погибли в Новой Каховке после обстрела ВСУ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Новой Каховке два человека погибли и один ранен в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили местные власти.

Проблем с лекарствами для пациентов с эндокринными заболеваниями в настоящее время нет. Об этом заявил Росздравнадзор.

Более 300 человек приняли участие в конкурсе добрых дел мигрантов в Москве. Об этом рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Виталий Сучков.

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