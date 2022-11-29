29 ноября, 19:15Общество
Новости часа: 2 человека погибли в Новой Каховке после обстрела ВСУ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Новой Каховке два человека погибли и один ранен в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили местные власти.
Проблем с лекарствами для пациентов с эндокринными заболеваниями в настоящее время нет. Об этом заявил Росздравнадзор.
Более 300 человек приняли участие в конкурсе добрых дел мигрантов в Москве. Об этом рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Виталий Сучков.