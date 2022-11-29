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Новости

29 ноября, 17:30

Происшествия

Новости часа: СК запросил арест женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве

Новости часа: СК запросил арест женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве

Новости часа: в Москве для семей мобилизованных организуют предновогодние мероприятия

Спасатели потушили пламя в цеху на юго-востоке Москвы

Выжившая в аварии на улице Свободы девочка выписана из больницы

Заброшенный цех завода загорелся на юго-востоке Москвы

Движение после аварии на 74-м километре МКАД восстановлено

Новости часа: девочку, выжившую в аварии на улице Свободы, выписали из больницы

Подросток провалился под лед и утонул в Подмосковье

Новости часа: пять автомобилей столкнулись на 74-м километре МКАД

Авария с участием пяти автомобилей произошла на 74-м км МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в течение часа может решить вопрос об аресте женщины, которая насмерть сбила мать с ребенком в СЗАО. Следственный комитет уже попросил об ее аресте.

Ситуация на Запорожской АЭС напряженная, но стабильная. Об этом сообщил Ростехнадзор.

Внутренний туризм восстановился до показателей докоронавирусного периода. Такое заявление сделала АТОР.

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