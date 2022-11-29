Новости часа: СК запросил арест женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в течение часа может решить вопрос об аресте женщины, которая насмерть сбила мать с ребенком в СЗАО. Следственный комитет уже попросил об ее аресте.

Ситуация на Запорожской АЭС напряженная, но стабильная. Об этом сообщил Ростехнадзор.

Внутренний туризм восстановился до показателей докоронавирусного периода. Такое заявление сделала АТОР.