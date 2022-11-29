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Подросток провалился под лед и утонул в Подмосковье

Подросток провалился под лед и утонул в Подмосковье

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В городе Старая Купавна погиб 13-летний мальчик, он провалился под лед и утонул. По словам его брата, в этот момент он был не один, его друзья пытались помочь, но сами провалились.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей на водных объектах, чаще всего это происходит среди детей, родители которых оставляют без присмотра у водоемов и рыбаков, которые выходят на тонкий лед, но это оборачивается очередной раз трагическими случаями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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