Новости часа: пять автомобилей столкнулись на 74-м километре МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять автомобилей столкнулись на 74-м километре МКАД. Движение ограничено на внешней стороне, сообщил Дептранс.

НАТО намерена мобилизовать дополнительную помощь Украине. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Туротрасль РФ не закроет долги перед туристами до конца года без помощи государства. Об этом сообщил Альянс турагентств.