Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Политика

Новости часа: пять автомобилей столкнулись на 74-м километре МКАД

Новости часа: пять автомобилей столкнулись на 74-м километре МКАД

Авария с участием пяти автомобилей произошла на 74-м км МКАД

Новости часа: следствие попросило арестовать обвиняемую в ДТП на улице Свободы

Следствие попросило арестовать женщину, насмерть сбившую маму с ребенком в Москве

Прокуратура столицы взяла на контроль выяснение причин ДТП на Ленинградском шоссе

Новости часа: Песков объяснил причины, по которым не могут начаться переговоры с Украиной

Взрыв на химическом заводе произошел в городе Сучжоу

Новости часа: следствие попросит суд арестовать обвиняемую по делу об аварии в Москве

Столичный суд изберет меру пресечения предполагаемой виновнице ДТП на улице Свободы

Новости часа: столичный суд изберет меру пресечения женщине, которая сбила мать с ребенком

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять автомобилей столкнулись на 74-м километре МКАД. Движение ограничено на внешней стороне, сообщил Дептранс.

НАТО намерена мобилизовать дополнительную помощь Украине. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Туротрасль РФ не закроет долги перед туристами до конца года без помощи государства. Об этом сообщил Альянс турагентств.

Читайте также
происшествияДТПполитикатуризмвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика