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Общество

Новости часа: следствие попросило арестовать обвиняемую в ДТП на улице Свободы

Новости часа: следствие попросило арестовать обвиняемую в ДТП на улице Свободы

Следствие попросило арестовать женщину, насмерть сбившую маму с ребенком в Москве

Прокуратура столицы взяла на контроль выяснение причин ДТП на Ленинградском шоссе

Новости часа: Песков объяснил причины, по которым не могут начаться переговоры с Украиной

Взрыв на химическом заводе произошел в городе Сучжоу

Новости часа: следствие попросит суд арестовать обвиняемую по делу об аварии в Москве

Столичный суд изберет меру пресечения предполагаемой виновнице ДТП на улице Свободы

Новости часа: столичный суд изберет меру пресечения женщине, которая сбила мать с ребенком

Устроивший стрельбу в пермском вузе попросил суд смягчить приговор

Суд изберет меру пресечения для предполагаемой виновницы аварии в Москве 29 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следствие просит суд арестовать женщину, которая насмерть сбила маму с ребенком в Москве на улице Свободы. Такую информацию озвучил суд.

Объекты энергоснабжения повреждены в Курской области в результате обстрела ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Минтруд не рассматривает идею перераспределять маткапитал по принципу нуждаемости. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

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