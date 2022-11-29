Новости часа: следствие попросило арестовать обвиняемую в ДТП на улице Свободы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следствие просит суд арестовать женщину, которая насмерть сбила маму с ребенком в Москве на улице Свободы. Такую информацию озвучил суд.

Объекты энергоснабжения повреждены в Курской области в результате обстрела ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Минтруд не рассматривает идею перераспределять маткапитал по принципу нуждаемости. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.