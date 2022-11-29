Следствие попросило арестовать женщину, насмерть сбившую маму с ребенком в Москве

Следствие просит арестовать женщину, насмерть сбившую маму с ребенком в Москве. В Хорошевский районный суд уже поступил материал по ходатайству об избрании меры пресечения. Предполагаемую виновницу аварии в данный момент должны привезти на заседание.

Ранее стало известно, что ее уже лишали водительских прав. Почти год назад она проехала на красный свет и врезалась в автомобиль. Тогда обошлось без жертв.

Смертельная авария произошла вечером в воскресенье, 27 ноября, на улице Свободы. Водитель не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где сбила женщину и двух ее маленьких детей. Мать и сын погибли на месте. Второй ребенок с сотрясением попал в больницу.

Экспертиза показала, что женщина-водитель была под наркотиками. Нарушительница может сесть в тюрьму на срок от 8 до 15 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.