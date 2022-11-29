Новости часа: следствие попросит суд арестовать обвиняемую по делу об аварии в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следствие 29 ноября попросит суд арестовать обвиняемую по делу об аварии в Москве, в которой погибли женщина и сын. Об этом сообщил СК.

Свиной грипп зафиксировали в 55 регионах РФ, он преобладает среди выявленных вариантов вируса. Такое заявление сделал Роспотребнадзор.

Российские госорганы с 1 декабря будут обязаны вести страницы в отечественных соцсетях. Об этом рассказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.