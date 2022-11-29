Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:30

Политика

Новости часа: следствие попросит суд арестовать обвиняемую по делу об аварии в Москве

Новости часа: следствие попросит суд арестовать обвиняемую по делу об аварии в Москве

Столичный суд изберет меру пресечения предполагаемой виновнице ДТП на улице Свободы

Новости часа: столичный суд изберет меру пресечения женщине, которая сбила мать с ребенком

Устроивший стрельбу в пермском вузе попросил суд смягчить приговор

Суд изберет меру пресечения для предполагаемой виновницы аварии в Москве 29 ноября

Два автомобиля столкнулись на улице Свободы в Москве

Машина протаранила магазин пиротехники в США

Новости регионов: охранник школы избил ученика в Петербурге

Несколько городов оказались под повторным обстрелом в ДНР 28 ноября

Новости часа: электробус для перевозки маломобильных пассажиров протестируют в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следствие 29 ноября попросит суд арестовать обвиняемую по делу об аварии в Москве, в которой погибли женщина и сын. Об этом сообщил СК.

Свиной грипп зафиксировали в 55 регионах РФ, он преобладает среди выявленных вариантов вируса. Такое заявление сделал Роспотребнадзор.

Российские госорганы с 1 декабря будут обязаны вести страницы в отечественных соцсетях. Об этом рассказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Читайте также
происшествияДТПобществополитикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика