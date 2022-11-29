Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:15

Происшествия

Столичный суд изберет меру пресечения предполагаемой виновнице ДТП на улице Свободы

Столичный суд изберет меру пресечения предполагаемой виновнице ДТП на улице Свободы

Новости часа: столичный суд изберет меру пресечения женщине, которая сбила мать с ребенком

Устроивший стрельбу в пермском вузе попросил суд смягчить приговор

Суд изберет меру пресечения для предполагаемой виновницы аварии в Москве 29 ноября

Два автомобиля столкнулись на улице Свободы в Москве

Машина протаранила магазин пиротехники в США

Новости регионов: охранник школы избил ученика в Петербурге

Несколько городов оказались под повторным обстрелом в ДНР 28 ноября

Новости часа: электробус для перевозки маломобильных пассажиров протестируют в Москве

"Рейд 112": ДТП произошло на севере Москвы

Во вторник, 29 ноября, Хорошевский районный суд изберет меру пресечения для предполагаемой виновницы аварии на улице Свободы в столице. По результатам медэкспертизы, она села за руль в состоянии наркотического опьянения. В ДТП погибли женщина с сыном.

Накануне стало известно, что женщину уже лишали водительских прав. Согласно постановлению мирового судебного участка Тверского района от 3 марта 2021 года, женщина проехала на красный свет, в результате чего спровоцировала ДТП. На тот момент сама виновная в судебном заседании участие не принимала.

Происшествие с участием детей случилось вечером в воскресенье, 27 ноября. Находясь за рулем Kia, женщина вылетела на тротуар на улице Свободы и сбила женщину с двумя детьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика