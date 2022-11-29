Столичный суд изберет меру пресечения предполагаемой виновнице ДТП на улице Свободы

Во вторник, 29 ноября, Хорошевский районный суд изберет меру пресечения для предполагаемой виновницы аварии на улице Свободы в столице. По результатам медэкспертизы, она села за руль в состоянии наркотического опьянения. В ДТП погибли женщина с сыном.

Накануне стало известно, что женщину уже лишали водительских прав. Согласно постановлению мирового судебного участка Тверского района от 3 марта 2021 года, женщина проехала на красный свет, в результате чего спровоцировала ДТП. На тот момент сама виновная в судебном заседании участие не принимала.

Происшествие с участием детей случилось вечером в воскресенье, 27 ноября. Находясь за рулем Kia, женщина вылетела на тротуар на улице Свободы и сбила женщину с двумя детьми.

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