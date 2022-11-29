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Политика

Новости часа: столичный суд изберет меру пресечения женщине, которая сбила мать с ребенком

Новости часа: столичный суд изберет меру пресечения женщине, которая сбила мать с ребенком

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в Москве изберет меру пресечения женщине, которая в состоянии наркотического опьянения насмерть сбила мать с ребенком. Решение станет известно во вторник, 29 ноября.

Алексей Кудрин покидает Счетную палату. В Совфед поступило представление об освобождении его от должности.

Адвокаты вошли в перечень тех, кто получит бронь от частичной мобилизации. Такое заявление сделал Союз адвокатов РФ.

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