Новости часа: столичный суд изберет меру пресечения женщине, которая сбила мать с ребенком

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в Москве изберет меру пресечения женщине, которая в состоянии наркотического опьянения насмерть сбила мать с ребенком. Решение станет известно во вторник, 29 ноября.

Алексей Кудрин покидает Счетную палату. В Совфед поступило представление об освобождении его от должности.

Адвокаты вошли в перечень тех, кто получит бронь от частичной мобилизации. Такое заявление сделал Союз адвокатов РФ.