Устроивший стрельбу в пермском вузе попросил суд смягчить приговор

Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в пермском вузе, попросил суд не давать ему пожизненный срок. Он произнес свое последнее слово перед приговором.

Молодой человек признал свою вину и предложил учесть инвалидность и сотрудничество со следствием. Вместо пожизненного Бекмансуров попросил исправительные работы с возможностью заработка. Оглашение приговора запланировано на 28 декабря.

Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном университете утром 20 сентября 2021 года. В результате происшествия погибли шесть человек, пострадали свыше 40. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.