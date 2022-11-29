Новости регионов: охранник школы избил ученика в Петербурге

В Петербурге охранник школы избил ученика. По словам очевидцев, конфликт вспыхнул после того, как компания подростков уронила вешалки в гардеробе и отказалась их поднимать. Охранник запер школьников в комнате, отказываясь их выпускать до тех пор, пока они не наведут порядок.

Один из учеников начал оскорблять мужчину, и тот вспылил. Момент драки попал на видео.

По предварительным данным, у школьника зафиксировали повреждение шейного отдела позвоночника. Мужчину отстранили от работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.