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Новости регионов: охранник школы избил ученика в Петербурге

Новости регионов: охранник школы избил ученика в Петербурге

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В Петербурге охранник школы избил ученика. По словам очевидцев, конфликт вспыхнул после того, как компания подростков уронила вешалки в гардеробе и отказалась их поднимать. Охранник запер школьников в комнате, отказываясь их выпускать до тех пор, пока они не наведут порядок.

Один из учеников начал оскорблять мужчину, и тот вспылил. Момент драки попал на видео.

По предварительным данным, у школьника зафиксировали повреждение шейного отдела позвоночника. Мужчину отстранили от работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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