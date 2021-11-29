Более 50 протоколов составлено после футбольного матча ЦСКА – "Зенит"

Полицейские составили 51 административный протокол после футбольного матча ЦСКА – "Зенит", который завершился задержаниями болельщиков в Москве.

В воскресенье, 28 ноября, петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0.

После игры фанатов ЦСКА почти час не выпускали со стадиона. За это время они успели устроить фаер-шоу прямо на трибуне, после чего несколько десятков болельщиков были задержаны полицией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.