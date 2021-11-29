В Нижнем Тагиле ребенок час просидел один в машине, пока на отца составляли протокол

В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину за отсутствие маски. В этот момент он направлялся к своей машине, где его ждал трехлетний сын. В итоге ребенок один провел в закрытом автомобиле около часа.

По рассказам мужчины, он приехал к Дому культуры, чтобы забрать детей, но на выходе из здания его остановили полицейские и попросили документы, которые остались в машине. В итоге отца увели в патрульную машину, а малолетний сын остался один. На мужчину составили административный протокол, ему грозит штраф до 4 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.