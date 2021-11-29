Кабмин выделит 80 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при ЧП на шахте в Кузбассе

Правительство России выделит 80 миллионов рублей на помощь пострадавшим и близким погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство со своей стороны также направит средства, чтобы поддержать каждого пострадавшего и семью погибшего. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 80 миллионов рублей", – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина отметил, что семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие, получившие тяжкий и средней вред здоровью, – по 400 тысяч рублей, легкий – по 200 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.