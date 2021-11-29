Таксиста, который вез ребенка на коленях по МКАД, оштрафовали

Водителя такси, который вез ребенка на коленях по МКАД, оштрафовали.

Кадры присылали телезрители. На них видно, как малыш сидит на руках у водителя, а на пассажирском сиденье едет женщина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

