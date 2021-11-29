Фанаты устроили "пиротехническое шоу" после матча ЦСКА – "Зенит". Российская Премьер-лига запросила у полиции отчет по задержанию болельщиков. В РПЛ заявили, что проведут тщательное расследование ситуации и сделают все, чтобы этого больше не повторилось.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита". В ЦСКА отметили, что количество пиротехники во время игры стало рекордным за все время работы стадиона.

По словам фанатов, после шоу им долго не давали покинуть трибуну.

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