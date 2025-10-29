Форма поиска по сайту

29 октября, 22:15

Происшествия

Фрагменты частей тела подростка из Лобни обнаружены на железнодорожных путях в Подмосковье

Фрагменты частей тела пропавшего в Лобне подростка обнаружены на железнодорожных путях в Подмосковье между станциями Некрасовская и Икша. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

14-летний подросток пропал 13 октября. По предварительным данным, он вылез в окно второго этажа частного дома и ушел в неизвестном направлении. Родители обратились в правоохранительные органы. Поиски начались незамедлительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиявидеоДарья Крамарова

