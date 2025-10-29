Новости мира: 119 человек погибли в ходе операции против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Власти Рио-де-Жанейро подтвердили гибель не менее 119 человек в результате операции против банд наркоторговцев. При этом 115 погибших являются наркотеррористами, еще четверо – полицейскими.

Число погибших на Гаити из-за урагана "Мелисса" возросло до 20 человек, включая 10 детей, сообщили власти страны. При этом курорты, где чаще всего отдыхают россияне, не затронуты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

