Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 21:15

Происшествия

Новости мира: 119 человек погибли в ходе операции против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Новости мира: 119 человек погибли в ходе операции против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Предварительное заседание по делу актрисы Аглаи Тарасовой пройдет 30 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Более 130 человек погибли в результате операции против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Пропавший подросток-зацепер из Лобни погиб

Пропавшего зацепера из Лобни стали искать в Талдомском городском округе

Поиски пропавшего более двух недель назад подростка продолжили в Подмосковье

Сильный пожар охватил остров Недоразумения в Магаданской области

Новости регионов: шестого подозреваемого в похищении футболиста задержали в Петербурге

Около 750 тыс человек эвакуировали на Кубе из-за урагана "Мелисса"

Власти Рио-де-Жанейро подтвердили гибель не менее 119 человек в результате операции против банд наркоторговцев. При этом 115 погибших являются наркотеррористами, еще четверо – полицейскими.

Число погибших на Гаити из-за урагана "Мелисса" возросло до 20 человек, включая 10 детей, сообщили власти страны. При этом курорты, где чаще всего отдыхают россияне, не затронуты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика