29 октября, 20:45

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Более 130 человек погибли в результате операции против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Пропавший подросток-зацепер из Лобни погиб

Пропавшего зацепера из Лобни стали искать в Талдомском городском округе

Поиски пропавшего более двух недель назад подростка продолжили в Подмосковье

Сильный пожар охватил остров Недоразумения в Магаданской области

Новости регионов: шестого подозреваемого в похищении футболиста задержали в Петербурге

Около 750 тыс человек эвакуировали на Кубе из-за урагана "Мелисса"

Второй пациент скончался после операции у хирурга Ильи Елагина

Новости регионов: не менее 8 машин столкнулись в Иркутской области из-за непогоды

Москвичка скончалась после снятия бандажа с желудка. Операцию проводил скандально известный московский хирург Илья Елагин. Это уже второй смертельный случай в его практике за последние 1,5 года.

Некоторые районы Москвы охватил мощный ливень. При этом, по словам специалистов, в ближайшие 5–7 дней комфортная температура не покинет столицу.

Сергей Собянин вручил награды общественным деятелям, работникам промышленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры и спорта, которые внесли большой вклад в развитие города и страны. Церемония прошла в Мраморном зале Мэрии в преддверии Дня народного единства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

