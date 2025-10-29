Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Москвичка скончалась после снятия бандажа с желудка. Операцию проводил скандально известный московский хирург Илья Елагин. Это уже второй смертельный случай в его практике за последние 1,5 года.

Некоторые районы Москвы охватил мощный ливень. При этом, по словам специалистов, в ближайшие 5–7 дней комфортная температура не покинет столицу.

Сергей Собянин вручил награды общественным деятелям, работникам промышленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры и спорта, которые внесли большой вклад в развитие города и страны. Церемония прошла в Мраморном зале Мэрии в преддверии Дня народного единства.

