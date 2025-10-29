Более 130 человек погибли в результате операции против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Власти Рио-де-Жанейро подтвердили гибель более 130 человек в результате операции против банд наркоторговцев. Об этом сообщают местные СМИ.

Новый этап операции полиция начала 28 октября. Главная задача – задержать преступные группировки. Были задействованы более 2,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов. В результате поймано свыше 80 членов наркомафии.

По данным СМИ, среди погибших, помимо наркоторговцев и полицейских, числятся местные жители. Десятки тел переместили на одну из площадей района, чтобы их могли опознать родственники.

