Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 19:15

Происшествия

Более 130 человек погибли в результате операции против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Более 130 человек погибли в результате операции против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Пропавший подросток-зацепер из Лобни погиб

Пропавшего зацепера из Лобни стали искать в Талдомском городском округе

Поиски пропавшего более двух недель назад подростка продолжили в Подмосковье

Сильный пожар охватил остров Недоразумения в Магаданской области

Новости регионов: шестого подозреваемого в похищении футболиста задержали в Петербурге

Около 750 тыс человек эвакуировали на Кубе из-за урагана "Мелисса"

Второй пациент скончался после операции у хирурга Ильи Елагина

Новости регионов: не менее 8 машин столкнулись в Иркутской области из-за непогоды

На Камчатке завершилась операция по спасению туристов на Аванчинском перевале

Власти Рио-де-Жанейро подтвердили гибель более 130 человек в результате операции против банд наркоторговцев. Об этом сообщают местные СМИ.

Новый этап операции полиция начала 28 октября. Главная задача – задержать преступные группировки. Были задействованы более 2,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов. В результате поймано свыше 80 членов наркомафии.

По данным СМИ, среди погибших, помимо наркоторговцев и полицейских, числятся местные жители. Десятки тел переместили на одну из площадей района, чтобы их могли опознать родственники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика