Сильный пожар охватил остров Недоразумения в Магаданской области

На острове Недоразумения, расположенном в 20 километрах от Магадана, возник сильный природный пожар. По информации прокуратуры, горят торфяники и сухая растительность на территории площадью 4,5 квадратных километра. Уникальная экосистема острова находится под угрозой.

К тушению пожара привлечены шесть специалистов Авиалесоохраны, планируется переброска дополнительных сил. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать человеческий фактор. На острове расположена турбаза, чьи постройки огонь не затронул.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.