29 октября, 15:15

Новости регионов: шестого подозреваемого в похищении футболиста задержали в Петербурге

Около 750 тыс человек эвакуировали на Кубе из-за урагана "Мелисса"

Второй пациент скончался после операции у хирурга Ильи Елагина

Новости регионов: не менее 8 машин столкнулись в Иркутской области из-за непогоды

На Камчатке завершилась операция по спасению туристов на Аванчинском перевале

"Газель" влетела в ограждение и загорелась на Симферопольском шоссе

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы сообщил о ликвидации трех БПЛА, направлявшихся к столице

"Московский патруль": полиция поймала зацеперов на Ярославском направлении МЖД

"Московский патруль": неизвестные обокрали столичного бизнесмена на 30 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержан шестой подозреваемый по делу о попытке похищения футболиста Андрея Мостового. Как сообщает Следственный комитет, задержанный полностью признал вину. Преступная группа организована студентом второго курса одного из петербургских вузов.

На Камчатке циклон принес сильные снегопады и гололед, вызвавшие многочисленные ДТП. МЧС региона предупреждает об ураганном ветре с порывами до 40 метров в секунду. Сложные погодные условия парализовали движение в городе и потребовали усиления работы экстренных служб.

