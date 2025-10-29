Новости регионов: шестого подозреваемого в похищении футболиста задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан шестой подозреваемый по делу о попытке похищения футболиста Андрея Мостового. Как сообщает Следственный комитет, задержанный полностью признал вину. Преступная группа организована студентом второго курса одного из петербургских вузов.

На Камчатке циклон принес сильные снегопады и гололед, вызвавшие многочисленные ДТП. МЧС региона предупреждает об ураганном ветре с порывами до 40 метров в секунду. Сложные погодные условия парализовали движение в городе и потребовали усиления работы экстренных служб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.