Новости регионов: два грузовых вагона с углем сошли с рельсов в Ленинградской области

В Ленинградской области два грузовых вагона с углем сошли с рельсов. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, задержек в движении пассажирских поездов не было. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Транспортная прокуратура региона начала проверку для установления причин произошедшего.

Путешественник, который больше двух месяцев дрейфовал в открытом море, выписан из больницы. Михаил Пичугин возвращается домой в Улан-Удэ, где продолжит реабилитацию. Как сообщил глава Минздрава Магаданской области Александр Витько, состояние мужчины стабильное и не вызывает опасений. Авиаперелет ему не противопоказан.

В Новосибирске полицейские задержали мошенников, которые оказывали нелегальные услуги мигрантам. В МВД сообщили, что шестеро подозреваемых делали фиктивные постановки на учет, а также подделывали документы и трудовые договоры. За услуги мошенники получали от 6 до 30 тысяч рублей с каждого клиента. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.