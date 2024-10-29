В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой

В Красногорске полиция выясняет обстоятельства вечернего происшествия, произошедшего 28 октября, которое попало на видео. Очевидцы сообщили о массовой драке возле жилого комплекса "Изумрудные холмы" и нескольких выстрелах.

По предварительным данным, конфликт произошел между двумя компаниями молодых людей. На кадрах с места происшествия видна скорая помощь, прибывшая на вызов.

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