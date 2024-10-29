Бытовки загорелись на стройплощадке в Москве

Московские спасатели в ночь на 29 октября тушили крупный пожар на Волоколамском шоссе. На стройплощадке загорелись бытовки. Пламя охватило 12 вагончиков на площади в двести квадратных метров. Огромный столб огня был виден издалека.

В соседних бытовках находилось несколько десятков газовых и кислородных баллонов, которые в любой момент могли взорваться. Пожарным удалось вовремя их вынести. О пострадавших не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.