Украина атаковала корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов – МО РФ

Украина атаковала корабли Черноморского флота в Севастополе 16-ю воздушными и морскими дронами. Готовить теракт украинским военным помогали британские специалисты. Об этом сообщили в Минобороны.

Подробности об атаке рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Он заявил, что незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.