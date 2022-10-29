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Происшествия

Украина атаковала корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов – МО РФ

Украина атаковала корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов – МО РФ

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Украина атаковала корабли Черноморского флота в Севастополе 16-ю воздушными и морскими дронами. Готовить теракт украинским военным помогали британские специалисты. Об этом сообщили в Минобороны.

Подробности об атаке рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Он заявил, что незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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