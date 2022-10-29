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Происшествия

В магазине Санкт-Петербурга убрали витрину с тыквами, украшенную к Хэллоуину

В магазине Санкт-Петербурга убрали витрину с тыквами, украшенную к Хэллоуину

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В одном из супермаркетов Санкт-Петербурга убрали витрину с тыквами, украшенную к Хэллоуину. Это произошло после того, как покупательница возмутилась, по ее мнению, "сатанинскими символами".

Теперь на месте тыкв стоят ящики с лимонами и мандаринами. Женщина снова заходила в магазин, проверила, как выполнили ее просьбу, осталась довольна и даже выложила новое видео. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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