В магазине Санкт-Петербурга убрали витрину с тыквами, украшенную к Хэллоуину

В одном из супермаркетов Санкт-Петербурга убрали витрину с тыквами, украшенную к Хэллоуину. Это произошло после того, как покупательница возмутилась, по ее мнению, "сатанинскими символами".

Теперь на месте тыкв стоят ящики с лимонами и мандаринами. Женщина снова заходила в магазин, проверила, как выполнили ее просьбу, осталась довольна и даже выложила новое видео. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.