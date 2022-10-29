Адвокат рассказал о текущем правовом статусе Ксении Собчак

Ксения Собчак не имеет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу о вымогательстве, рассказал ее адвокат. При этом свой выезд из России она тщательно продумывала, считают правоохранители. На машине она выехала в Белоруссию, после чего пересекла границу с Литвой.

Информация о статусе Собчак в громком деле о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезове противоречивая. Сперва СМИ сообщали, что журналистка стала подозреваемой. Позже написали, что проходит как свидетель. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.