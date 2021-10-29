В Липецке в машину ДПС, приехавшую оформлять аварию, влетела иномарка

В Липецке BMW на полной скорости влетела в машину ДПС. В тот момент сотрудники службы как раз оформляли другую аварию.

Известно, что пострадал один сотрудник ДПС. Всего повреждения получили 7 автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.