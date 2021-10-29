Суд вынес приговоры по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суды по делу "Зимней вишни" в Кемерове закончились. Среди обвиняемых – собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за тушение огня на месте и несколько десятков других должностных лиц.

Гендиректор компании-владельца ТЦ приговорена к 14 годам колонии, руководитель тушения получил 6 лет. Начальник пожарного караула – 5.

По версии следствия, последний направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись со схемами здания и проигнорировал слова очевидца, указавшего короткий путь.

В результате пожарные потеряли время, которое могли использовать для спасения и эвакуации людей. Трагедия унесла жизни 60 человек в марте 2018 года. Большинство из них – дети. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.